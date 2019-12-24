Koyulhisar'da

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde "dumansız hava sahası" denetimleri yapıldı.

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ın da katıldığı denetimlerde, kapalı mekanlarda sigara içilip içilmediği kontrol edildi.

Partal, il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak denetimler yapıldığını belirterek, "Tütün ürünlerinin kullanımının zararları konusunda olumlu tutum ve davranışın geliştirilmesi anlamında ilçemizde bulunan kıraathane ve tütün mamülleri satan iş yerlerinde incelemelerde bulunduk. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Halkımızın dumansız hava sahası yasağına riayet etmesi bizleri memnun etti. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecektir." dedi.

Denetime Koyulhisar Emniyet Amir Vekili Cevdet Hıraman, Jandarma Komutan Vekili Nihat Çözeli, İlçe Hastanesi Başhekimi Rümeysa Alınlı ve Hastane Müdürü Zafer Cenikli de katıldı.