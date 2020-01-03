Koyulhisar'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koyulhisar'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Koyulhisar'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı

6 saat önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Koyulhisar'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı, System.String[]

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Gökdere köyünde Hüseyin Yıldırım'a ait iki katlı evin çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin ikinci katına da sıçradı.

Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal da köyde gelerek evi yanan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.


Can kaybı olmamasına sevindiklerini söyleyen Partal, "Rabbim beterinden korusun. Şu anda yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek amacıyla buradayız." dedi.

Hüseyin Yıldırım, Koyulhisar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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