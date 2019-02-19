Koyulhisar'da Müzik Atölyesi Sınıfı Açıldı
59 dakika önce
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yapılan müzik atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.
Sivas
'ın Koyulhisar
ilçesinde yapılan müzik atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.
Koyulhisar Cumhuriyet Ortaokulu'nda yapılan Muzaffer Sarısözen
Müzikhanesi sınıfının açılışı gerçekleştirdi. Kaymakam Çağlar ve ilçe protokolünün müzik atölyesinin açılışını gerçekleştirmesinin ardından katılımcılar müzik öğretmeni Oğuzhan Öztürk ve Hüseyin Cem Dalak tarafından öğrencilerden oluşturduğu saz ekibinin müzik dinletisini dinledi.
Kaymakam Partal, müzik atölyesinin öğrenciler için sanat dünyasında fikirlerin oluşmasında ve gelişmelerinde büyük rolü olacağını ifade etti. Öğrencilerden oluşan koroda 23 kişilik saz, 13 kişilik gitar ve 3 kişilik piyano ekibi bulunuyor. - SİVAS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:18 Kaynak: İHA
DSP'nin İstanbul Adayı Muammer Aydın Oldu
Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu
Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım
CHP Seçim Otobüsü, Tanzim Çadırı Önünde Barış Manço'nun "Domates, Biber, Patlıcan" Şarkısını Çaldı