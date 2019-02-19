Koyulhisar'da Müzik Atölyesi Sınıfı Açıldı

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DSP'nin İstanbul Adayı Muammer Aydın Oldu

Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu