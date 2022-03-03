Koyulhisar'da sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika
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Koyulhisar'da sokak hayvanlarına mama desteği

03.03.2022 12:26
Koyulhisar'da sokak hayvanlarına mama desteği

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına 1 ton 150 kilo mama dağıtıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına 1 ton 150 kilo mama dağıtıldı.

Genel merkezi İstanbul'da bulunan Koyulhisar Kültür Derneği (KÜLDER) ile Koyulhisar Kalebaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için toplanan 1 ton 150 kilo mamayı sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere ilçeye gönderdi.

Sokak hayvanlarının kış aylarında yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini aktaran KÜLDER ile Koyulhisar Kalebaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Kendirli, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi, zorlu kış şartlarında aç kalmaması için yardımsever vatandaşlardan topladığımız mama ve konservelerin dağıtımını Koyulhisar'da 4 gün boyunca arkadaşlarımızla yaptık. Kış aylarında köylerimizde fazla kalan insan olmadığı için sokak hayvanları karınlarını doyurmakta oldukça zorlanıyorlar. Dernekçiliğin sadece insanlar üzerine kurulu olmadığını göstermek ve diğer derneklere örnek olmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik. Destekleri için Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli'ye ve tüm yardımsever vatandaşlara teşekkür ederiz."

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Sokak Hayvanları, Koyulhisar, İstanbul, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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