Koyulhisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sivas
'ın Koyulhisar
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinan Karadağ
(39) idaresindeki 34 AGA 98 plakalı hafif ticari araç, D-100 karayolu Kılıçpınar köyü yol ayrımı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Karadağ yaralandı. Suşehri
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:39 Kaynak: AA
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