Son Dakika Haberleri: Koyulhisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Koyulhisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Koyulhisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Karadağ (39) idaresindeki 34 AGA 98 plakalı hafif ticari araç, D-100 karayolu Kılıçpınar köyü yol ayrımı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Karadağ yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:39 Kaynak: AA

Karadağ, Sivas, Koyulhisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Anadolu Ajansının da Önde Gösterdiği İmamoğlu: YSK ile Rakamlarımız Aynı Keşan'da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla AK Partili Aday Kazandı Son Dakika! Anadolu Ajansı Verileri Güncelledi! Ekrem İmamoğlu 23 Bin 836 Oyla Önde Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 13:35:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koyulhisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]