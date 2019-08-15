Koyulhisar'da yangın
45 dakika önce
Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında iki ev ve bir samanlık yandı.
Koyulhisar Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:33 Kaynak: AA
ilçesinde çıkan yangında iki ev ve bir samanlık yandı.
İlçeye bağlı Çandır
köyünde İbrahim Çandır'a ait ahşap evde çıkan yangın, yan tarafından bulunan aynı kişiye ait diğer ev ve samanlığa sıçradı. Çıkan yangında, 2 ev ve bir samanlık tamamen yandı.
Yangını, Koyulhisar, Suşehri
ve Mesudiye
ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri söndürdü.
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