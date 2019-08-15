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Koyulhisar'da yangın

45 dakika önce

Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında iki ev ve bir samanlık yandı.

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Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında iki ev ve bir samanlık yandı.

İlçeye bağlı Çandır köyünde İbrahim Çandır'a ait ahşap evde çıkan yangın, yan tarafından bulunan aynı kişiye ait diğer ev ve samanlığa sıçradı. Çıkan yangında, 2 ev ve bir samanlık tamamen yandı.
Yangını, Koyulhisar, Suşehri ve Mesudiye ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri söndürdü.
Koyulhisar, Çandır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:33 Kaynak: AA
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