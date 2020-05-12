Koyulhisar Kaymakamı Partal, ormanlardaki kesim sahalarını kontrol etti - Son Dakika

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, Koyulhisar bölgesindeki ormanlık alanlarda yapılan gençleştirme kesim sahalarını denetledi.

Çandır köyü bölgesinde yapılan gençleştirme kesim sahalarını kontrol eden Partal, ilçenin adının ormanlık alanları ve yaylalarıyla anımsandığını belirtti.



İdare süresini doldurmuş veya bozulmuş mevcut popülasyonun yerine, yetişme ortamı koşullarına uygun genç bir orman toplumu amacıyla gençleştirme çalışmaları yapıldığını anlatan Partal, şunları kaydetti:

"Ormanlar ilçemiz için çok önemlidir. Koyulhisar'da tüm vatandaşlarımızın orman sevgisi ve ormanı koruma konusunda son derece hassas oldukları aşikardır. Bu hassasiyet bizleri memnun etmektedir. Gençleştirme sahalarında yapılan kesimleri bugün yerinde kontrol ettik. Gençleştirme çalışmaları bilimsel yöntemlerle, Orman İşletme Müdürlüğümüzün kontrollerinde yapılmaktadır. Ormanlarımız ülkemize ekonomik anlamda önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu ekonomik değer üretilirken her zaman doğanın ve ormanların devamlılığı göz önünde bulundurulmaktadır."

Partal, "Yapılan gençleştirme kesimlerinde ömrünü tamamlamak üzere olan ağaçlar kesilerek hem ekonomik bir değer üretilmekte, hem de gençleştirme sayesinde ormanların sürdürülebilir olması amaçlanmaktadır." dedi.