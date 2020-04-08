Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğü ve yakınlarının tedavi gördüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Dilekli köyünde yaşayan Gürbüz Y'nin 31 Mart'ta tedavi edildiği hastanede vefat ettiği belirtildi.

Gürbüz Y'nin aynı köyde defnedildiği bildirilen açıklamada, "KOAH ve beraberinde başka rahatsızlıkları da bulunan merhumun ölüm nedeni Kovid-19 değildir. Bu husus daha önce de açıklanmış olmasına rağmen iyi niyetli olmadıkları açık olan sosyal medya hesaplarınca kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybeden Gürbüz Y'nin ailesinin de koronavirüse yakalandığı, yoğun bakımda oldukları yönünde gerçekle ilgisi bulunmayan paylaşımlar yapıldığı aktarılan açıklamada, "Aile bireylerinden Kovid-19 tanısı konulan kimse yoktur ayrıca Kovid-19'a bağlı en hafif düzeyde dahi sağlık sorunları bulunmamaktadır. Kötü niyetle yukarıda bahsedilen spekülatif paylaşımları yapanlar hakkında adli süreçler başlatılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.