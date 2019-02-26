Koyulhisar Okuyor
14 dakika önce
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ilçe kaymakamı Çağlar Partal himayesinde başlatılan 'Koyulhisar Okuyor' projesi yoğun ilgi gördü.
Sivas
'ın Koyulhisar
ilçesinde ilçe kaymakamı Çağlar Partal himayesinde başlatılan 'Koyulhisar Okuyor' projesi yoğun ilgi gördü.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kaymakamı Çağlar Partal himayesinde başlatılan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yürütülen 'Koyulhisar Okuyor' Projesi ilçede yoğun ilgi gördü. Proje kapsamında; kurum amirleri ve öğrenciler Münire Mustafa Aydoğdu
Yatılı Bölge Ortaokulunda bir araya geldi. Kurum amirleri ve öğrenciler birlikte kitap okudu. Kaymakam Partal burada yaptığı açıklamada katılımcılara teşekkür etti. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:16 Kaynak: İHA
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