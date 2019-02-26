Son Dakika Haberleri: Koyulhisar Okuyor

Koyulhisar Okuyor

14 dakika önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ilçe kaymakamı Çağlar Partal himayesinde başlatılan 'Koyulhisar Okuyor' projesi yoğun ilgi gördü.

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ilçe kaymakamı Çağlar Partal himayesinde başlatılan 'Koyulhisar Okuyor' projesi yoğun ilgi gördü.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kaymakamı Çağlar Partal himayesinde başlatılan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Koyulhisar Okuyor' Projesi ilçede yoğun ilgi gördü. Proje kapsamında; kurum amirleri ve öğrenciler Münire Mustafa Aydoğdu Yatılı Bölge Ortaokulunda bir araya geldi. Kurum amirleri ve öğrenciler birlikte kitap okudu. Kaymakam Partal burada yaptığı açıklamada katılımcılara teşekkür etti. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:16 Kaynak: İHA

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