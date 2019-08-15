Koyulhisar trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Koyulhisar Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:07 Kaynak: AA
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Hakan Batmaz yönetimindeki 06 EMA 05 plakalı otomobil, D-100 karayolu Şeyhler
Mahallesi yakınında un fabrikası mevkinde yolun refüjüne çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Batmaz ile kardeşi Barış Batmaz yaralandı.
Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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