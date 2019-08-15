Son Dakika Haberleri: Koyulhisar trafik kazası: 2 yaralı
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Koyulhisar trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Koyulhisar trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Hakan Batmaz yönetimindeki 06 EMA 05 plakalı otomobil, D-100 karayolu Şeyhler Mahallesi yakınında un fabrikası mevkinde yolun refüjüne çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Batmaz ile kardeşi Barış Batmaz yaralandı.

Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Koyulhisar, Şeyhler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:07 Kaynak: AA
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