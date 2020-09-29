Mersin'de "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika

Mersin'de "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi hayata geçiriliyor

Mersin'de, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsaldaki vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi için "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesinin protokolü imzalandı.

Mersin'de

Mersin'de, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsaldaki vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi için "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesinin protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankasının desteğiyle yürütülen proje için imza töreni düzenlendi.

Törende, Vali Ali İhsan Su ve Ziraat Bankası Adana 1. Bölge Yöneticisi Ertuğrul İspaha, projenin protokolünü imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su, 81 ilde uygulanmaya başlanan projenin küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Mersin'in, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Su, "Koyun yetiştiriciliğinde de bu projeyle önemli bir atılım gerçekleştireceğiz. Bilindiği üzere 930 bin civarında keçimiz, 700 bin civarında da koyun varlığımız var. Koyun varlığımızı daha da artırmak için bu proje önemli bir katkı sunmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Su, çalışmanın, kırsal kesimde yaşayan ve geçimini küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğiyle karşılayan vatandaşlara önemli katkı sağlayacağını belirterek "Projeyle, öncelikle hem yerli ırkımızın geliştirilmesi, artırılmasına çok ciddi bir fayda sağlamış olacağız hem de ilimiz bazında ve bölgesel anlamda da hayvancılığın ve hayvansal üretimin geliştirilmesine büyük bir katkı sunmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mersin'de Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var projesi hayata geçiriliyor
Mersin'de Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var projesi hayata geçiriliyor
Mersin'de Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var projesi hayata geçiriliyor

Ali ihsan, Protokol, Mersin, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:34 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 'Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var' projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika

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