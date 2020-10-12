"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi protokolü imzalandı - Son Dakika

Edirne'de "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin protokolü törenle imzalandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, milli geliri yüksek olan ülkelerde karbonhidrat temelli beslenmenin yerini protein temelli beslenmenin aldığını, en büyük protein kaynağının da et olduğunu ifade etti.

Küçükbaş hayvan sayısının arttırılmasının, var olan hayvanların nitelik olarak daha yüksek et veren türlere dönüştürülmesinin önemli olduğunu ifade eden Canalp, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi Ziraat Bankamızın desteğiyle yürütülen bir proje. Ama aynı zamanda bugün bu salonda bulunan herkes bu projenin ortağı. Dolayısıyla bütün bu paydaşların bir araya gelmesiyle 'Köyümüzde yaşamak için bir sürü nedenimiz var' furyasını hep beraber başarıya ulaştıracağız." dedi.

Canalp, projeye Edirne'den rekor sayıda başvuru almayı ümit ettiklerini belirtti.

Başvuruların incelenmesi sonrası üreticilere kredi verip hayvanları tedarik ederek projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Canalp, "Şu anda köylerimizde atıl durumda olan ahırlarımızı, tesislerimizi aktif hale getiriyor olmak bile bu proje açısından gerçekten de önemli bir başarı olacaktır. Ümit ediyorum ki hem atıl durumda olan tesislerimizi işler hale getireceğiz hem de aynı zamanda yeni tesislerimizi de faal hale getirip Edirne'mizin de tarımına, hayvancılığına destek sağlayacağız. Memleketimizin de zenginlik ve refahına hep birlikte destek sağlayacağız." diye konuştu.

Törende Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt da projenin hedeflerini anlatan bir sunum yaptı.

Projenin protokolü, Vali Canalp ile Ziraat Bankası Edirne Bölge Yöneticisi Necati Sacıhan arasında imzalandı.

Törene kamu kurumlarının temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.