Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi - Son Dakika

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" başvurularının başladığını bildirdi.

Demir, 12 Ekim'de başlayan proje başvurularının 31 Aralık mesai bitiminde sona ereceğini belirtti.

Projenin küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi noktasında yetiştiriciler için önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Ladik ilçemiz küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesinde önemli bir yere sahip. Projeden, projenin başlangıç tarihi olan 24 Eylül 2020 itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve asgari 100 baş damızlık küçükbaş hayvan ve yeni doğacak yavruları barındırma kapasiteli barınağa sahip, faaliyet gösterdiği bölgede küçükbaş hayvanlar için uygun yeterli mera/otlak alanı bulunan ve buralardan başvuru tarihi itibariyle ve proje süresince yaralanıyor/yararlanacak olan ve ayrıca yıllık kaba yem ihtiyacının asgari yüzde 50'sini yetiştirme imkanına sahip, buna uygun tarlasının bulunması veya kiralanmış ise kira sözleşmesinin proje süresi ile uyumlu hale getirmiş ve başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar başvuruda bulunabilecek."

Demir, projeden yararlanmak isteyen vatandaşların zaman kaybına sebebiyet vermeden en kısa zamanda İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiğini aktardı.