"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nden yararlanan üreticileri ziyaret etti.

Merkeze bağlı Karacaören köyü ile Taşpınar beldesinde projeden yararlanan üreticileri ziyaret eden Vali Aydoğdu, proje kapsamında kendilerine verilen koyunları çoğaltan üreticilerle bir süre sohbet etti.

Aydoğdu, gazetecilere, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kırsal alanda yaşayan üreticilerin sürülerinin büyütülmesi kapsamında hayata geçirilen projeye Aksaray'dan 1000 kişinin müracaat ettiğini söyledi.

Kentte 1 milyona ulaşan küçükbaş sayısının 1.5 milyona ulaştırılması için çeşitli projeler uyguladıklarını anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Aksaray tarımsal üretimde çok iyi durumda. Projeye şu ana kadar 1000 kişi başvuru yaptı. Proje müracaatları 31 Aralık'a kadar sürüyor. Proje kapsamında koyun sayısı arttırılarak üreticiler daha çok kazanacak."

Uygulanan projeden yararlandırılan hak sahibi Cuma Uygur'un eşi Aslı Uygur ise uygulanan proje kapsamında 72 hayvan aldığın hayvanlarının sayısını 100'e ulaştırdıklarını belirterek emeği geçen her kese teşekkür etti.