"Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi vatandaşlara tanıtıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi için bastırılan broşürler, köylerde dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Sandıklı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personeli tarafından küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi ile köyden kente göçün önlenmesini hedefleyen proje, köydeki vatandaşlara tanıtılarak, bilgiler verildi.

???????Proje sayesinde kentte bulunan küçükbaş hayvan sayısının arttırılmasının hedeflendiğini belirten yetkililer, projenin Türkiye genelinde uygulandığını ve Sandıklı Kaymakamlığı tarafından bastırılan broşürlerin köylerde dağıtımının yapılarak çiftçilerin bilgilendirildiği belirtildi.