Üye Girişi
"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi Kapsamında Protokol İmzalandı - Son Dakika

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi Kapsamında Protokol İmzalandı

21.06.2021 17:06

Valiliğimiz toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde değerlendirmelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi imza töreni için bir araya gelindiğini belirterek "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi...

Valiliğimiz toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde değerlendirmelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi imza töreni için bir araya gelindiğini belirterek "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında Valiliğimiz, Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğümüz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, bu proje çerçevesinde ilimizdeki hayvancılık potansiyelini daha da arttırmak, bu arada özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde hem yerli ırkların yetiştirilmesi hem küçükbaş hayvan sayısının artırılarak katma değer anlamında ilimizin daha fazla pay almasının sağlanması, hem de böylelikle bölgesel yerel kalkınma modeli oluşturması açısından bir projeyi uygulamayı düşündük ve bu amaçla da toplanmış bulunuyoruz. " şeklinde konuştu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, projenin küçükbaş hayvan yetiştiriciliği açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bugün imzalayacağımız protokolle birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde bir adım atıyoruz, önemli bir adım. Çiftçilerimizi küçükbaş hayvan sahibi yaparak hem bölgedeki istihdam imkanlarını artırmak hem bölgedeki hayvan varlığımıza yenilerini ilave etmek hem de bölgemizdeki hayvancılığın payını daha da yükseltebilmeyi hedefliyoruz. Projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu proje, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine hem de bölgemizdeki hayvancılığa önemli katkılar sağlayacak. Çünkü bölgemiz ekonomisi, turizm ve hayvancılığa dayalı bir ekonomidir. Hayvancılıktan aldığımız payı, ekonomik değeri artırmamız, bölgedeki refahın artmasına da katkıda bulunuyor. Tabi "bizim hayvancılık açısından çok önemli bir potansiyelimiz var" derken şunu kastediyoruz; çok geniş mera ve yaylalarımız var. Bu geniş meralarımız, hayvancılık için hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlarımız için son derece uygun ve bölgemizde ciddi bir hayvancılık kültürü var. Gün geçtikçe hayvancılık gelişiyor, hayvan sayımız artıyor, 500 binin üzerinde küçükbaş olmak üzere toplam hayvan varlığımız 1 milyon 200 binlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla her geçen gün hayvan sayısını artırarak da önemli adımlar artıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, protokol imzalanmasının ardından projenin önümüzdeki günlerde hayata geçirileceğini de vurgulayarak, "Bizim Kars kaşarı, gravyeri ve diğer yöresel peynirlerimiz başta olmak üzere bir miktar hayvancılıktan elde ettiğimiz değerleri, peynir ve peynir ürünlerine bir yandan da tabi et ihtiyacının karşılanmasına ayırıyoruz. Dolayısıyla bu projenin hem et üretiminin artmasına hem de süt üretiminin artmasına çok büyük katkılar sağlayacak. İnşallah bölgemizdeki çiftçilerimize, üreticilerimize bu hayvancılık kalkınma modeli önemli katkılar sağlayacak. İlimizde bu projeyle hayvancılık ekonomisi yönünden önemli bir adımı atmış olacağız. Önümüzdeki günlerde protokolden sonra projenin adımlarını atmaya başlayacağız, müracaat, değerlendirme, kabul ve ondan sonra uygulama aşamaları var. " şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde Kars ile birlikte 22 ilde bu projenin başladığını anımsatan Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, "Bu proje başladı ve devam ediyor. Biz de bu 22 illerden biri oluyoruz. Dolayısıyla ben, yöremizdeki çiftçilerimiz ve üreticilerimiz açısından projenin yararlı olacağını düşünüyorum. İnşallah projeyi başarılı şekilde uygularız. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi protokolü, Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz ile Ziraat Bankası Erzurum Bölge Satış Performans Müdürü Bünyamin Kılıç arasında imzalandı.

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi Kapsamında Protokol İmzalandı

Ziraat Bankası, Türker Öksüz, Tarım, Kars, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' Projesi Kapsamında Protokol İmzalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik 17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım 16:53 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi 16:46 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim 16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a 16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi 16:00 "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum 15:35 Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor 14:50 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Fiyatlar yükselince imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor Fiyatlar yükselince imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor         
17:18
İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı         
16:55
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi kuruyoruz İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi kuruyoruz         
16:46
Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu         
16:45
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada         
16:38
Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış         
16:05
Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti         
15:46
Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?         
14:51
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi         
14:43
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi         
14:22
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 17:36:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi Kapsamında Protokol İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement