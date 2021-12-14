Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi - Son Dakika

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Nuri Kökçüoğlu, Kilis Valiliği ve Ziraat Bankası işbirliği ile hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında küçükbaş hayvan alımı yapan koyun yetiştiricilerini ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, merkeze bağlı Göktaş köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmeyi ziyaret ederek işletmede incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kökçüoğlu, "İlimizin küçükbaş hayvancılık konusundaki potansiyeli çok yüksek. Bitki örtüsü, coğrafi koşulları, yerli koyun ırkları gibi pek çok faktör bu potansiyeli destekliyor. Bizler 'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi' ile ilimizin küçükbaş hayvan sayısının artmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamayı ve küçükbaş hayvancılık potansiyelini kendi ilimizde değerlendirerek oluşacak ekonomik değerin ilimizde kalmasını hedefliyoruz. Projenin ilimizde bir yıl süreyle daha uzatılması amacıyla Kilis Valiliği nezdinde girişimlerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.