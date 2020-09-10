"Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" protokol töreni düzenlendi - Son Dakika

"Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" protokol töreni düzenlendi

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye, Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye, Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ziraat Odası Bölge Müdürlüğü Yöneticisi Özgür Yılmaz ve Gaziantep İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Karayılan'ın bir araya geldiği "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde protokol imza töreni gerçekleşti. Protokol konuşmaları öncesi hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, halk türküleriyle katılımcıları karşıladı. Ardından Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, bölge kalkınması çerçevesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta Gaziantep'i değerlendirdi, katılımcıları bilgilendirdi.

Protokol imza töreninde Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ziraat Odası Bölge Müdürlüğü Yöneticisi Özgür Yılmaz ve Gaziantep İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Karayılan'ın yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekillerinden Müslüm Yüksel, Ali Şahin, Ahmet Üzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu ve ilçe belediye başkanları yer aldı.

Protokolle küçükbaş hayvancılık işletmelerinin ölçeklerini büyütmek, küçükbaş hayvan sayısını artırmak, atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmak, yerel koyun ırklarıyla bölgesel kalkınmayı sağlamak ve kırmızı et açığını kapatmak hedefleniyor. Projenin sona erme tarihi ise 31 Aralık 2022 olarak belirlendi.

"Ne kadar sanayi şehri ise o kadar da tarım şehriyiz"

Protokol töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep Modeli, birlikte iş yapma modeli tam olarak budur. Bu bir kardeşlik, az parayla çok iş yapma modelidir. Milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Ankara'da bakan ve vekillerimiz bu modelle şehir için çalışıyor. Yola çıkarken Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Parlamentoda 3 dönem vekillik yaptığımda da en büyük desteği tarıma verdik. Çiftçinin yaşamına, üretimine dair yapılması gereken ne varsa kuvvetli destekler sağladık. Çiftçi bizim başımızın tacı. Bereketli hilalin ortasındayız. Güneş, toprak bizde, Doğu Akdeniz'e açılan bu coğrafyada büyük bir nimet var. Bunu ekonomiye dönüştürmek için de yapmamız ve yapmamamız gerekenler var. Diğer belediyelerle ortak çalışarak arazi yolları açıyoruz. Çiftçinin araziye ulaşması, o araziyi sulaması lazım. Bereketli bir alandayız. Kendimizi yetiştirip çiftçiyi rahatlatmak gerekiyor. Ne kadar sanayi şehriysek o kadar da tarım şehriyiz. Gıda ve sanayi en güçlü tarafımız. Bu memleket bir derdi olanların, vatan millet aşkı ile çalışanların memleketi. Biz Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nı 2014 yılında kurduğumuzda bize 'Belediye bu işlere niye giriyor?' dediler. Ama bizim bir derdimiz bir sevdamız var. Bu Dünya'yı cennete dönüştürmek istiyoruz. Çiftçimizin birçok sorununu kimseyi beklemeden biz çözmek için uğraştık. Gayret ettik çalıştık ve başardık. Pandemi ile artık güçlü devlet tanımı değişti. Artık 'Nasıl kendi kendine yetiyorsun', 'Nasıl gıda güvenliğini sağlıyorsun?' sorularını cevaplayanlar güçlü olarak gösteriliyor. Bu yeni Dünya'da Gaziantep Modeli en güçlü şekilde paylaşarak bizim yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

"Hedefimiz 500 bini yakalamak"

Gaziantep Valisi Davut Gül, üreticiler arasında kimin koyun sayısı 100'ün altında ise onlara ilave destek verileceğine dikkati çekerek, "En küçük ölçeğinin 100 ve üzeri olmasını sağlayacağız. Bu bize ekonomide bir katkı sağlayacak. Emek harcıyor hayvanlara bakıyorsunuz ama bunda 20 tane kuzu aldığınızda farklı 70, 80 tane aldığınızda farklı olacak. Bir diğer nokta da il tarım müdürü söyledi 17 yılda yaklaşık 250 milyon lira üzerinde bir destek verildi. Bugün verilen destek ise 150 milyon lira. Tabii bu çalışmalar tesadüfen olmadı. Biz bunu ortak çalışarak yaptık. Bakanımız ve vekiller Ziraat Bankası ile görüşerek bir çalışma oluşturduk. Gaziantep, hükumet politikalarının en iyi uygulandığı il. Bugün bu da bir hükumet politikası. Cumhurbaşkanının liderliğinde bu koordine ediliyor. Gaziantep'te başladı bunu da en iyi şekilde uygulayacağız. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Dairesi Başkanlığı ve diğer belediyelerin lojistik hizmetleri bunu sağlayacak. İl Tarım Müdürlüğü bu işi koordine edeceğiz. Daha sonrasında yeni 100 binleri ekleyerek hedefimiz 500 bini yakalamak" ifadelerini kullandı.

" Adana'ya Gaziantep modelini anlattım"

Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, Gaziantep'te doğru işler yaptıklarının altını çizerek, "Adana Tarım İl Müdürü bize 'Bir gün oraya gidelim Gaziantep modelini görelim bize anlatın dediler. Sıkıntılarımızı Gaziantep Modeli ile çözdüğümüzü söyledim" dedi.

"Şehir stresinden dolayı köyüme döndüm"

Hayvancılık sektöründe bir kadın girişimci olarak yer alan İnci Soğancı, " Oğuzeli'nden selam getirdim. 9 yıldır Gaziantep'te yaşıyorum. Şehir yoğunluğu ve stresi ile köyümüze dönmeye karar verdik. İlk önce birliğe başvurdum ve yönlendirmeleri ile 2 yıl önce köye döndük ve küçükbaş hayvan yetiştirmeye başladık. Bu projenin tanıdığı imkanlarla şu an 30 tane olan koyunumu 100'e tamamlamak istiyorum. Böylece üreten bir kadın olmanın, ailemin gelir seviyesini arttırmanın, çocuklarımın geleceğine güvenle bakmanın mutluluğu ile ülke ekonomisine katkı sağlayan bir üretici olacağım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Protokol, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 19:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' protokol töreni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un skandal sözleri sonrası dikkat çeken paylaşım: Bizi yiyemezsiniz Bakan Koca'dan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için duygu dolu paylaşım geldi Terör örgütü PKK mensubu İsa Özer, MİT'in operasyonu ile Türkiye'ye getirildi Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, Eran Zahavi için çıkan transfer dedikodularını yalanladı Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım Bahçede su kuyusu açmak isteyen 4 kişi göçük altında kaldı: 2 ölü Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Annesine aşı bulamayan saldırgan, 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını da bıçakladı Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak Milletvekili Ali Özkaya'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı
Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi         
21:00
Inter, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Jean Michael Seri'ye talip oldu Inter, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Jean Michael Seri'ye talip oldu         
20:53
9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu         
19:53
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur         
19:50
Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli         
18:53
Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı         
18:31
Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak         
18:20
Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı         
17:54
Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı         
16:13
Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı         
16:09
Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı         
15:39
Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı         
15:39
Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı         
15:23
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi         
12:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Polisin maske uyarısına Polisin maske uyarısına "Sigara içiyorum" yanıtını veren vatandaşa 300 TL ceza kesildi         
12:11
İki kardeşin şarj aleti kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara İki kardeşin şarj aleti kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara         
11:17
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti         
10:28
Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti         
10:27
F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak         
10:01
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor         
09:14
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 01:22:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" protokol töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei