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''Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim'' ifadeleriyle Türkiye'yi ağlatan Merve Akpınar, hayat mücadelesinden bahsetti - Son Dakika

''Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim'' ifadeleriyle Türkiye'yi ağlatan Merve Akpınar, hayat mücadelesinden bahsetti

06.07.2021 13:16

Şanlıurfalı hentbolcu Merve Akpınar, ''Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim'' sözleriyle gözyaşları içinde yaptığı konuşması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sosyal medyada gördüğü ilgi ve birçok kurumun verdiği destek nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Akpınar, en çok Hadise'nin kendisini paylaşmasına şaşırdığını belirtirken, hayat mücadelesinden ve hedeflerinden de bahsetti.

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Ankara'da ilk kez bir hentbol salonunda antrenman yaptıktan sonra duygularını anlatmıştı. Haberin ardından birçok kurum, kuruluş ve kişi Merve'ye destek olmak için seferber oldu. Toprak sahaya çizgiler çekerek hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Merve Akpınar, "Çok mutluyum biraz da heyecanlıyım tabii. Bu kadar insanın beni böyle takip edeceğini ve duygu düşüncelerini söyleyeceğine hiç inanmazdım. Onlara karşı çok heyecanlıyım, telefonla dahi konuşamıyorum" dedi.

''BU HABER KADERİMİN DEĞİŞMESİNE NEDEN OLDU''

Merve haberin ardından gelen olumlu geri dönüşlere dikkat çekerek, "Öncelikle Nesrin ablaya teşekkür ediyorum, oraya gelip bizim heyecanımızı paylaştı. Onun yaptığı bu haber belki de benim kaderimin değişmesine neden oldu. Ona ve DHA ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANKARA'DA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'da 3 gün geçiren Merve, "Ankara'da Hentbol Federasyonu'ndaki o salon bizim toprak sahamızdan daha iyiydi. Orada daha fazla heyecanlandık. Hiç yaşamadığımız bir heyecanı orada yaşadık. Oradakilere çok teşekkür ediyorum. İnsanlar o kadar sıcaktı ki belki de ben bu sıcaklığı Şanlıurfa'daki insanlardan almamışımdır" ifadelerini kullandı.

''Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim'' sözleriyle Türkiye'yi ağlatan Merve Akpınar, ilk kez konuştu

"HADİSE'NİN BENİ PAYLAŞMASINA ÇOK ŞAŞIRDIM"

Sanatçı Hadise'nin sosyal medya hesaplarından kendi videosunu paylaşmasına çok şaşırdığını dile getiren Merve Akpınar, sözlerini şöyle tamamladı : "Hadise'nin paylaşmasına ben çok şaşırdım. Onun gibi çok takipçisi olan bir insan beni paylaştı. Kitap okumayı çok seviyorum ve kitap okumayı hiç bırakmayacağım. Sporun derslere engel olduğunu düşünen bazı şahıslar var; ben onların ön yargılarını ilerleyen zamanlarda yıkacağım."

MERVE AKPINAR NE DEMİŞTİ?

Şanlıurfalı 13 yaşındaki minik hentbolcu Merve Akpınar, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye" dedi.

Toprak sahaya çizdikleri çizgilerle öğretmenleri Bayram Kaplan öncülüğünde hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar, Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Yaşadığı zorlukları gözyaşları ile anlatan Merve Akpınar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Hentbola başlamak için çok çalıştığını belirten Merve Akpınar, "Ben 5'inci sınıfta başlamak istedim ama diğerlerine göre daha güçsüzdüm, yetersizdim. O zamanlarda bir arkadaşımı çok kıskanıyordum, 'o yapıyorsa ben niye yapamayayım' diye düşünüyordum. 6'ncı sınıfta hırslandım ve çabalayarak bu yere kadar geldim. Bayram hoca da beni seçti, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"SEN KIZSIN ŞORT GİYEMEZSİN, ERKEKLERİN YANINDA OYNAYAMAZSIN DİYEREK BENİ DIŞLADILAR"

Spora ilk başladığında çevresindeki kişiler tarafından yadırgandığını dile getiren 13 yaşındaki sporcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk başladığımda sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek beni dışladılar. Sonra ben de 'hayır ben neden oynamayayım' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye. Hem kendim çalışacağım, hem kendi mesleğimi yapacağım hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bırakmayı da düşünmüyorum.''

EN SEVDİĞİ KİTAP ANNA KARANİNA

Merve Akpınar, turnuvalara giderken kitap okuduğunu en son okuduğu kitabın da Anna Karanina olduğunu belirterek, "Kitap okumayı daha çok seviyorum. Kitap okurken zaman daha çabuk geçiyor bana. Bir de otobüsle filan geliyoruz, insanın midesi bulanıyor. Ondan ben hep kitap okumayı istiyorum. Okuyunca da zaten zevk alıyorum. Oraya gidene kadar da zaten kitap elimde olduğu için hiç sıkılmıyorum" şeklinde konuştu.

"TEPKİ GÖSTERENLER SEN ÇOK İYİ OLMUŞSUN DİYORLAR"

Köyde kendisine tepki gösterenlerin artık olumlu yorumlar yaptığını dile getiren Merve, "Hepsi sen çok iyi olmuşsun diyor. Benim başarımı görüp kendi çocuklarını da yönlendirmek istediler ama başaramadılar. Bak elalemin kızı gidiyor geziyor, sen burada boş boş dolaşıyorsun, o senden daha başarılı olacak diyorlar" dedi.

"BURADAKİ SAHA ÇOK İYİ, ORADA KIZGIN GÜNEŞ BİZİ YAKIYORDU"

Toprak sahadan sonra bir hentbol salonunda antrenman yapmanın keyfini yaşayan Merve Akpınar, "Buradaki saha çok iyi. Orada toprak ayağımıza giriyordu. Ter şelale gibi üstümüzden akıyordu. Burada mesela Şanlıurfa'ya göre hiç terlemiyoruz. Biz şu içlikleri orada hayatta giyemezdik. Burası gölge orada ise kızgın güneş bizi yakıyordu. Burası hiç öyle değil, serin güzel. Burası tahtadan, ahşaptan filan yapılma. Orası kumdandı. Hayır hiç yıldırmadı. Buraya gelebilmek için oraya katlanmam lazımdı. Ben de katlandım" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH AİLEME, KENDİME, ÜLKEME LAYIK BİR SPORCU OLURUM"

Merve, hedefleri ve hayallerinden bahsederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Buradan ağabeyime ve babama da teşekkür ediyorum, onlar bana çok destek verdi. İnşallah onların desteğini boşa çıkarmam. Onlara, kendime, ülkeme layık bir sporcu olurum. Benim hayalim 3 şey. Birincisi beyin cerrahi olmak, ikincisi güzel bir sporcu olmak, üçüncüsü ise polis olmak."

''Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim'' ifadeleriyle Türkiye'yi ağlatan Merve Akpınar, hayat mücadelesinden bahsetti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ''Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim'' ifadeleriyle Türkiye'yi ağlatan Merve Akpınar, hayat mücadelesinden bahsetti - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: ''Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim'' ifadeleriyle Türkiye'yi ağlatan Merve Akpınar, hayat mücadelesinden bahsetti - Son Dakika
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