Son Dakika Haberleri: Koyun Altız Yavruladı

Koyun Altız Yavruladı

25 dakika önce

Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinde bir koyun altız yavruladı.

Koyun Altız Yavruladı, System.String[]
Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinde bir koyun altız yavruladı. Bu yıl doğum sezonunun verimli başladığı işletmede görevliler elleriyle besledikleri kuzuların bakımını nöbetleşe yapıyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmede önceki hafta ikişer beşiz ve dördüz kuzuların ardından bir koyun altız yavruladı. Ağıllarda yeni doğan kuzulara biberonla süt veren teknik eleman ve işçiler, 3'er vardiya halinde gün boyunca nöbet tutuyor. Döl ve süt verimi yüksek olan Bafra ırkı koyunlarda beşiz ve altız doğumların nadiren görüldüğünü belirten İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz, "Altızlarımız oldu. Hepsi de sağlıklı. Sağlıklı olabilmeleri için başlarında teknik elemanlarımız, işçilerimiz 24 saat nöbet sistemiyle çalışıyorlar" dedi.

Et kalitesi çok yüksek olan Bafra ırkı koyunların kuzu veriminin de diğer koyun türlerine oranla yüksek olduğuna değinen Yılmaz, "İkizlik oranı genelde yüzde 70 civarında. Üçüzlük oranı yüzde 10. Nadiren de olsa dördüz, beşiz, altız görülen bir ırk. Döl verimi bir yıl içerisinde 100 koyundan 200 kuzu alabilme şekline ulaşabilmektedir. Arkadaşlarımızın özverisiyle güzel bir doğum sezonu geçiriyoruz. Sezon sonunda da koyun varlığımızın 7 bin 500'e ulaşmasını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Verimli topraklar üzerine kurulan işletmede damızlık sığırcılık ve koyunculuk faaliyetlerinin yanı sıra bitkisel üretim ile tohumculuğun da yapıldığını anlatan Yılmaz, buğday, nohut, Macar fiği ve yonca tohumlarının üretilip ülke çiftçisine dağıtımının sağlandığını söyledi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:09 Kaynak: İHA

Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız Kenan Doğulu'dan Boşanacağı İddia Edilen Beren Saat'ten Şaşırtan Paylaşım: Hayatta Olacağım

Canan Karatay'ın Doğum Günü Pastası Malzemeleriyle Programa Damga Vurdu! Son Dakika! Astsubay Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesine İlişkin 18 Sanık Hakkında Verilen Karar Onandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 09:34:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koyun Altız Yavruladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]