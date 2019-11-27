Son Dakika Haberleri: Koyun Baba Türbesi'nde sonbahar manzaraları
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Koyun Baba Türbesi'nde sonbahar manzaraları

6 saat önce

Osmancık'ın manevi değeri Koyun Baba Türbesi'ni yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerde ziyaret ediyor.

Koyun Baba Türbesi'nde sonbahar manzaraları, System.String[]

Osmancık'ın manevi değeri Koyun Baba Türbesi'ni yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerde ziyaret ediyor.


15. yüzyılda Osmancık'ta yaşadığı bilinen Koyun Baba'nın ilçe merkezinde bulunan türbesi sonbaharda tablo gibi manzaralar oluşturuyor. Yaz-kış bütün yıl yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Koyu Baba Türbesi'nde misafirler bir taraftan huzur dolu anlar, diğer bir taraftan da sonbahar manzarasında adeta renklerin senfonisi yaşıyor. Ziyaretçiler bu manevi ortamda sonbaharın bütün renklerini ve güzelliklerini barındıran manzarasına, doğallığına şahit olurken, fotoğraf meraklıları için de güzel kareler yakalama imkanı oluşturuyor.


Yerli turistlerin yılın 12 ayı ziyaret ettiği Koyun Baba türbesi'nde, türbe bahçesi içerisinde yere düşen ve içeriğinde İngilizce olarak ilçenin tarihi Koca Mehmet Paşa Camii (İmaret) ile ilgili kaleme alınan bilgi notu ise yabancı turistlerin de çok sık ziyaret ettiğini gösteriyor. - ÇORUM

Osmancık, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:26 Kaynak: İHA
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