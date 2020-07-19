Koyun çanı üretiyor, taleplere yetişemiyor - Son Dakika

YOZGAT'ta İsmail Kuraner'in (60) ürettiği koyun çanları, Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor. Yaptığı çanların 10 kilometre uzaklıktan duyulduğunu belirten Kuraner, yılda 600 çan ürettiğini ve siparişlere yetişemediğini söyledi.
Yozgat'ta 20 yıldır koyun çanı üreten İsmail Kuraner, ürettiği çanları Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyor. Günde ortalama 2 tane, yılda yaklaşık 600 tane çan ürettiğini belirten Kuraner, taleplere yetişemediğini söyledi. Türkiye'nin her tarafından sipariş aldığını ve 20 yıl önce sattığı çanların tamiratıyla da uğraştığını ifade eden Kuraner, "Her hayvan için ayrı özellikte ve büyüklükte çan ve zil yapıyorum. Bu meslek el becerisi gerektiren bir meslek. Elimden geldiğince talepleri karşılayabilmek için el emeği göz nuru ile üretimi gerçekleştiriyorum. Bu işi severek yapıyorum. Çanları da büyüklüğüne göre 100 ile 500 lira arasında satıyorum" dedi.