Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika
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Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!

21.04.2022 12:10

Koyunlarını otlatan bir çobanla hırçın kurdun karşı karşıya geldiği anların videosu sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Köpeğinden istediği yardımı alamayan çobanın kurt karşısındaki rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Çobanların, koyun saldırıları nedeniyle en çok dert yandığı hayvanların başında gelen kurtlar, sürülere tehlike yaratmaya devam ediyor.

KÖPEĞİNDEN YARDIM İSTEDİ

Sosyal medyada yayınlanan vahşi bir kurt ile çobanın karşılaştığı anlar olay oldu. Açık arazide sürüsünü otlatan çoban kurt ile karşılaşınca olanlar oldu. Çoban önce köpeği 'Sarı'dan yardım istedi ama beklediği yardımı alamayınca kurdun üstüne kendisi gitti.

SOPA İLE KURDUN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Birol Başyiğit isimli Youtuber'ın paylaştığı görüntülerde vahşi bir kurt ile karşı karşıya gelen çobanın rahat tavırları ise akıllara durgunluk verdi. 'Canavara bak canavara!' diyerek köpeği 'Sarı'ya seslenen çobanın köpeğinin kurda saldırmaması üzerine elindeki sopa ile kurdun üstüne yürümesi ve bir süre kurdu kovalaması ise görüntülere yansıdı.

Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
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