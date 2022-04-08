Koyun derilerini ve telef olan eşeği boş araziye attılar - Son Dakika
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Koyun derilerini ve telef olan eşeği boş araziye attılar

08.04.2022 12:59

Koyun derilerini ve telef olan eşeği boş araziye attılar Karabük'te telef olmuş eşek ve kesilen koyun derilerinin boş araziye atılması çevre kirliliğine neden oldu.

Koyun derilerini ve telef olan eşeği boş araziye attılar

KARABÜK - Karabük'te telef olmuş eşek ve kesilen koyun derilerinin boş araziye atılması çevre kirliliğine neden oldu.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Gökdere mevkiinde meydana geldi. Emirhan Özen isimli genç arkadaşlarıyla köpeklerini gezdirmek için gittiği boş arazide telef olmuş eşek ile çok sayıda koyun derisini fark etti. O anları cep telefonuyla kaydeden gençler çevre kirliliği oluşturan görüntülere tepki gösterdi.

Gezmeye geldikleri bölgede köpeklerinin koku almasıyla telef olmuş hayvanları gördüklerini belirten Emirhan Özen, çevre kirliliğine neden olan bu olayla ilgili yetkililerin olayla ilgili çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Telef olan eşeğin boğularak öldürülmüş olabileceğini iddia eden Özen, sokak hayvanlarının eşeğin bir kısmını yediğini ifade etti.

Koyun derilerini ve telef olan eşeği boş araziye attılar
Koyun derilerini ve telef olan eşeği boş araziye attılar
Koyun derilerini ve telef olan eşeği boş araziye attılar

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Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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