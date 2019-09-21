Son Dakika Haberleri: Köyün etrafını saran alevler korkuya neden oldu
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Köyün etrafını saran alevler korkuya neden oldu

45 dakika önce

Hakkari'nin Bağışlı köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan anız yangını korku ve paniğe neden oldu.

Köyün etrafını saran alevler korkuya neden oldu, System.String[]

Hakkari'nin Bağışlı köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan anız yangını korku ve paniğe neden oldu.


Bağışlı köyü çevresinde anızların alev alması ve rüzgarın etkisiyle hızla köyün çevresini sarması korkuya neden oldu. Kendi imkanları ile yangına müdahale eden köylüler, yangını söndüremeyince Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yardım talebinde bulundular.


Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekibi, yangını üç saatlik çalışmanın ardından ev, bağ ve bahçelere ulaşmadan söndürmeyi başardı.


Yangının korku ve paniğe neden olduğunu belirten Bağışlı köyü sakinleri, alevlerin evlere ulaşmadan itfaiye ekibi ve köylülerin yardımı ile söndürüldüğünü belirtti. - HAKKARİ

İtfaiye, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
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