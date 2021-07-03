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Köyün gençleri şehidin anısına en yüksek tepeye al bayrak dikti - Son Dakika

Köyün gençleri şehidin anısına en yüksek tepeye al bayrak dikti

03.07.2021 09:13
Köyün gençleri şehidin anısına en yüksek tepeye al bayrak dikti, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1996 yılında yaşanan mayın patlaması sonucu 3 arkadaşı ile birlikte şehit düşen Şehit Şefik Uçak'ın memleketi Adana'da gençler, şehidin anısına köyün en yüksek tepesine Türk bayrağı dikerek şehit annesinin dileğini gerçeğe dönüştürdü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1996 yılında yaşanan mayın patlaması sonucu 3 arkadaşı ile birlikte şehit düşen Şehit Şefik Uçak'ın memleketi Adana'da gençler, şehidin anısına köyün en yüksek tepesine Türk bayrağı dikerek şehit annesinin dileğini gerçeğe dönüştürdü.

Şehit annesini ziyaret eden gençlere öncülük eden Serhat Çetin, memleketin gururu olan şehidin annesinin dileğini yerine getirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti. Çetin, "Şehit anamızın oğlunun Şehit Şefik Uçak abimizin anısını yaşatmak için köyün gençleri olarak annemizden izin aldık, bayrak dikme kararı aldık. Köyümüzün dağına 12 metre uzunluğunda bayrak direğimizle 6'ya 4 metre kare bayrağımızı dalgalandırdık. Kozan kaymamamız sağolsun destek oldu. Şehidimizin kabri başında var ama köyün en tepesinde olsun istedik. Herkes görsün bayrağımız dalgalansın soranlar şehidimizin anısına bilsin istedik" diye ifade etti.

"Sanki yeniden yavrum doğmuş gibi oluyor"

Şehit annesi Necile Uçak ise oğlu adına yapılan bu davranışın kendisini çok duygulandırdığını söyleyerek, "Oğlum şehit olacağını hep söylerdi. Dört evladım var. Oğlum Şefik hep şehit olacağım derdi. Bende onunla gurur duyuyorum. Mayın patlaması ile şehit oldu. Ben onun hayali ile yaşıyorum. Anneler gününde Kozan belediye başkanımız kabri başına bayrak dikti çok mutlu etti. Şimdide gençlerimiz köyümüzün başında dalgalandırdı. Kimsem yok uğraşacak, Serhat oğlum her şeye koşuyor. Bayrak dalgalandıkça duygulanıyorum, yavruma bir şey yapılınca sanki yeniden yavrum doğmuş gibi oluyor" dedi.

"Şehit annesinin dileği köyde şehre ulaşım ve bayrak için yol"

Kozan Kaymakamına desteği ve şehide sahip çıkmasının kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Şehit Annesi Necile Uçak, "Oğlumun içine doğmuştu, ben batıya gitmem diyordu. doğuya gideceğim terörist avlayacağım derdi. oğlum içine doğmuş hep. Bir ricam şehidimin hatırı varsa, bizim köyümüzün tepesine bayrak dikildi bir de yolu olursa mutlu olurum. Burada ulaşım yok 4 yetime bakıyorum onlar için bayrak için yol ve dolmuş olursa köyümüze ben hepsine minnettar olurum" diye konuştu. - ADANA

Köyün gençleri şehidin anısına en yüksek tepeye al bayrak dikti
Köyün gençleri şehidin anısına en yüksek tepeye al bayrak dikti
Köyün gençleri şehidin anısına en yüksek tepeye al bayrak dikti
Köyün gençleri şehidin anısına en yüksek tepeye al bayrak dikti
Köyün gençleri şehidin anısına en yüksek tepeye al bayrak dikti
Köyün gençleri şehidin anısına en yüksek tepeye al bayrak dikti

Şehit, Mayın, Adana, Uçak, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Köyün gençleri şehidin anısına en yüksek tepeye al bayrak dikti - Son Dakika


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