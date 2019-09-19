Koyun hırsızları kameraya yakalandı

Adana'da bir çiftlikten 36 koyunun kamyonete yüklenerek çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi'nde Durmuş Diril, koyunlarını beslemek için ağıla gittiğinde 36 hayvanın olmadığını fark etti.

Diril'in şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekip, görüntülerden iki kişinin koyunları ağılın bulunduğu sokaktan yürütüp başka birinin kullandığı kamyonete yüklediğini belirledi.

Aracın plakasını belirleyen ekip, kamyonet sahibi ile yanındaki iki kişinin kimliğini tespit etti.

Şüphelilerden araç sürücüsü Vahap A. ile İbrahim A. yakalandı. Emniyetteki işlemi tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İbrahim A. tutuklandı, Vahap A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekip, olaya karışan R.D. isimli üçüncü şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Koyunlardan 5'ini kaçırıp yakalamışlar

Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki zanlının kamyonete yüklemeye çalıştığı koyunlardan 5'inin kaçması üzerine peşlerine düşmesi görülüyor.

Bir süre koyunların peşinden giderek hayvanları yakalayan zanlılar, daha sonra araçla bölgeden ayrılıyor.