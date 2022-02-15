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Koyun hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Koyun hırsızları tutuklandı

15.02.2022 15:30
Koyun hırsızları tutuklandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda çalındığı bildirilen 22 küçükbaşı bulurken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda çalındığı bildirilen 22 küçükbaşı bulurken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü 22 koyunun çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 22 adet küçükbaş hayvanı metruk bir bağ evinde bularak sahibine teslim etti. Hırsızlık şüphelisi 4 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Z.D. ve Y.D. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - NİĞDE

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koyun hırsızları tutuklandı - Son Dakika


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