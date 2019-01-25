Koyun Hırsızları Yakalandı

Balıkesir'de polisle hırsızlar arasında film gibi kovalamaca yaşandı.

Balıkesir'de polisle hırsızlar arasında film gibi kovalamaca yaşandı. Bigadiç'ten çaldıkları 5 koyunu hafif ticari araçla taşıyan 2 hırsız, kovalamaca sonucu yakalandı.



Polis ekipleri Bigadiç ilçesinde hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine içinde 3 kişinin bulunduğu 34. plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler Balıkesir kent merkezine doğru hızla kaçmaya başladı. Takibe geçen polis tüm kavşaklar ve güzergah üzerinde önlem aldı. Çağış kavşağına kadar kovalanan araç bir türlü polisin 'dur' ikazlarına uymadı. Hırsızlar yakalanacağını anlayınca araçta bulunan koyunları hızla giden araçtan atmaya başladı. Polis ekiplerinden kaçan araç Susurluk ilçesine 15 km. kala orman kenarında durarak, ormana yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri orman içinde N.A. ve D.A. dere yatağında saklanırken yakalandı. Diğer şüphelilerden K.K. tüm aramalara rağmen bulunamadı. Araçtan atılan 4-5 koyundan 4 adedi bulunarak sahibine teslim edildi. Olaya karışan araç yediemin parkına teslim edildi. - BALIKESİR

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