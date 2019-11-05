Son Dakika Haberleri: Koyun hırsızlarına jandarmadan suçüstü
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Koyun hırsızlarına jandarmadan suçüstü

7 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, ahırdan çaldıkları 10 koyunu satmaya çalışan 3'ü Suriyeli, 4 şüpheliyi jandarma gözaltına aldı.

Koyun hırsızlarına jandarmadan suçüstü, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde, ahırdan çaldıkları 10 koyunu satmaya çalışan 3'ü Suriyeli, 4 şüpheliyi jandarma gözaltına aldı.

Olay, geçen cumartesi günü Sazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Güdücü'ye ait ahırdaki 10 koyun çalındı. Güdücü'nün durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, koyunların Ortaklar Mahallesi'ne götürüldüğünü tespit etti. Dün operasyon yapan ekipler, Suriye uyruklu S.A. A.A. ve A.E. ile kamyonet sürücüsü A.A.'yı koyunları satmaya götürdükleri sırada suçüstü yakaladı. Koyunlar, Güdücü'ye iade edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Jandarma, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:57 Kaynak: DHA
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