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Koyun hırsızlığı kamerada

6 saat önce

Koyun hırsızlığı kameradaOsmaniye'de küçükbaş hayvan ve cep telefonunu çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Koyun hırsızlığı kamerada

Osmaniye'de küçükbaş hayvan ve cep telefonunu çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Küçükbaş hayvan hırsızlığı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan S.Y.'ye ait 1 koyun ve Adnan Menderes Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı içerisinde H.İ.N.'ye ait cep telefonu ve arkasında bulunan 500 liranın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, her 2 hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin kimlik bilgilerini belirledi. Düzenlenen operasyonla A.D. (39) ve M.K. (44) kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin çaldıları küçükbaş hayvanı kestikleri ve poşetlere koydukları belirlendi. Ayrıca akşam saatlerinde çalınan cep telefonu da üzerlerinde ele geçirildi.

A.D. ile M.K.'nin sorgusu sürüyor.

Koyun hırsızlığı kamerada

Osmaniye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:41 Kaynak: DHA
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