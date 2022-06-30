Koyun hırsızlığında kan aktı: 2 yaralı - Son Dakika
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Koyun hırsızlığında kan aktı: 2 yaralı

30.06.2022 09:43

Koyun hırsızlığında kan aktı: 2 yaralı Olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alınırken 2'si tutuklandı Adana'da koyun çalan zanlı yakalanınca bir kişiyi vurup yaralarken, onun yakanları da hırsızı darp edip tüfekle yaraladı.

Koyun hırsızlığında kan aktı: 2 yaralı

Olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alınırken 2'si tutuklandı

ADANA - Adana'da koyun çalan zanlı yakalanınca bir kişiyi vurup yaralarken, onun yakanları da hırsızı darp edip tüfekle yaraladı. Olaya karışan 3 zanlıdan, 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Haziran gece Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Y. (18), komşusu Eyüp Atmaca'nın bahçesindeki koyunlardan 2'sini çaldı. Durumu fark eden Atmaca, koyunlarla sokağa çıkan Yıldız'a bağırdı. Yakalanacağını anlayan Yıldız, pompalı tüfekle Atmaca'yı göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Atmaca'nın kardeşleri Celal ile Kadir Atmaca, kaçmaya çalışan zanlıyı yakalayıp, darp etti. Kadir Atmaca, arbede sırasında yere düşen pompalı tüfekle zanlıyı kolundan vurdu.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yunus Emre Y. ile Eyüp Atmaca, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların, durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kavgaya karışan şüpheliler Celal ile Kadir Atmaca ile babaları Mehmet Atmaca'yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, koyunlarını çaldığı ve kardeşleri Eyüp Atmaca'yı yaraladığı için zanlıyı dövdüklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal ile Kadir Atmaca çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mehmet Atmaca ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koyun hırsızlığında kan aktı: 2 yaralı - Son Dakika

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