Koyun kanından tıbbi laboratuvarlarda kullanılacak materyal üretilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Koyun kanından tıbbi laboratuvarlarda kullanılacak materyal üretilecek

31.03.2022 19:05

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte küçükbaş hayvancılıkla ilgilenen bir firmada, koyun kanından laboratuvarlarda kullanılacak ve yurt dışından daha uygun fiyatlara mal edilecek materyal yetiştirileceğini bildirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte küçükbaş hayvancılıkla ilgilenen bir firmada, koyun kanından laboratuvarlarda kullanılacak ve yurt dışından daha uygun fiyatlara mal edilecek materyal yetiştirileceğini bildirdi.

Memiş, beraberinde Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Atilla Özlü ile TKDK'dan destek alarak kentte hayvancılık yapan işletmelerde incelemelerde bulundu.

Fahrettin Albayrak, Yusuf Ziya Güllap ile Ertan Kızıltunç'un büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirdikleri ahırları ziyaret eden Memiş, daha sonra gazetecilere, hayvancılığın zirve kenti Erzurum'da 3 örnek çiftçiyi ziyaret ettiğini söyledi.

İlk iki ziyarette büyükbaş hayvan besi çiftliğine gittiklerini anlatan Memiş, "Son ziyarette ise yaklaşık bin 500 koyunun beslendiği bizim için önemli olan çiftlikteyiz. Burada hem koyunculuk projelerine yönelik güzel çalışmalar var hem de işletmeci arkadaşımız koyun kanından tıbbi laboratuvarda kullanılan materyali üretmeyi düşünüyorlar. Yurt dışında yarım litresi 80 avro iken neredeyse arkadaşlarımızın 15 avroya kadar bu materyali üretme hedefleri var." diye konuştu.

Memiş, Valilik ve TKDK olarak destek sunduklarına dikkat çekerek, şunları dile getirdi:

"TKDK üzerinden şu ana kadar 70'e yakın işletmeyi destekledik. Projelerin neredeyse yüzde 70'ini TKDK karşılıyor. Bu projeleri çok önemsiyoruz. Bizim hedefimiz 1 milyon büyükbaş hayvan varlığına ulaşmak. Aslında fiilen ulaştığımızı düşünüyoruz ama TÜİK rakamlarına göre hala Konya'nın gerisindeyiz. Çok yaklaştık aslında 860 bin hayvan varlığımız var ama her yıl 150-200 bin civarındaki danalar Erzurum'dan Türkiye'nin muhtelif illerine adeta damızlık olarak gidiyor. Erzurum aynı zamanda bir damızlık hayvan merkezi. Bunun yanında küçükbaş hayvancılıkta yaklaşık 1 milyon civarındayız. Aslında küçükbaş hayvancılığa bizim topoğrafyamız çok daha uygun."

Türkiye'deki meraların yüzde 12'sinin Erzurum'da olduğunu aktaran Memiş, bunun küçükbaş hayvancılık içim önemli olduğunu kaydetti.

Çiftçilerin bazı sebeplerden dolayı büyükbaş hayvancılığa yöneldiğini bildiren Memiş, "Biz Valilik, Ziraat Bankası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle yeni bir proje uyguluyoruz ve bu proje çerçevesinde de şu ana kadar 50 bin civarında desteklediğimiz çiftçilerimiz var. Hedefimiz en az 400-500 bin civarında. Bunun 10 katı kadar müracaat var. Bu şekilde hem ahır altyapısının geliştirilmesi ve destek olunması hem yem tohumu desteği hem de bütün yetkililerle çiftçilerimizin yanındayız.Çiftçilerimiz hem sütten hem de etten daha fazla para kazanacaklar. Buna yürekten inanıyoruz." sözlerine yer verdi.

Koyun kanından tıbbi laboratuvarlarda kullanılacak materyal üretilecek
Koyun kanından tıbbi laboratuvarlarda kullanılacak materyal üretilecek
Koyun kanından tıbbi laboratuvarlarda kullanılacak materyal üretilecek

YORUMLAR
500
Sungurlu'da üreticilere 10 ton nohut tohumu dağıtıldı Sungurlu'da üreticilere 10 ton nohut tohumu dağıtıldı Çorum'da TKDK'ye 340 milyon lira yatırım tutarlı 244 proje başvurusu yapıldı Çorum'da TKDK'ye 340 milyon lira yatırım tutarlı 244 proje başvurusu yapıldı

Okay Memiş, Erzurum, Tarım, TKDK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koyun kanından tıbbi laboratuvarlarda kullanılacak materyal üretilecek - Son Dakika


Son Dakika
18:57 Kadın polisi 100 metre otomobilin kaputunda sürükledi! Korku dolu anlar kayıttaydı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:24 Rus birlikleri taktik değiştirdi: Savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçti
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
17:11 Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 19:14:11. #1.12#
SON DAKİKA: Koyun kanından tıbbi laboratuvarlarda kullanılacak materyal üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement