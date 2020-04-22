Koyun kırkarken sosyal mesafeye uydular - Son Dakika

Koyun kırkarken sosyal mesafeye uydular

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde havaların ısınmasıyla koyun kırkma sezonu başladı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde havaların ısınmasıyla koyun kırkma sezonu başladı. 2 kişiyle yapılan kırkma işlemi bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe korunarak tek kişiyle yapılıyor. Gercüş ilçesindeki besiciler, daha iyi verim almak için koyunlarını kırkmaya başladı. İlkbahar mevsiminin ortalarında başlayan koyun kırkma işlemi, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapılıyor. Dedelerinden kalma yöntemlerle koyun kırkma işlemini yaptıklarını anlatan besici Lokman Oktay, "Şu an hayvanlarımızı kırkıyoruz. Dedelerinden kalma yöntemlerle koyun kırkma işlemini yaptıklarını anlatan besici Lokman Oktay, "Şu an hayvanlarımızı kırkıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruyoruz. Geçen senelerde bir hayvanı iki kişiyle birlikte kırkıyorduk ama şu an salgından dolayı tek bir kişiyle yapıyoruz" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı aşıyı Perşembe günü insanlar üzerinde denemeye başlayacak

Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi

Alman gazeteci: Ülkemdeki olumsuz Türkiye haberleri asılsız

Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı

Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması

Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü

Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim

Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi

Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim

Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var

Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor

TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu