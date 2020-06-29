Koyun kırkımı başladı... Ustası günde bin 300 TL'ye kadar kazanabiliyor - Son Dakika

Koyun kırkımı başladı... Ustası günde bin 300 TL'ye kadar kazanabiliyor

Koyun kırkımı başladı.

Koyun kırkımı başladı... Ustası günde bin 300 TL'ye kadar kazanabiliyor

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Sivas'ta yaz aylarının gelmesiyle başlayan koyun kırkımı 6 buçuk liraya yapılıyor, 1 buçuk dakika süren kırkım ile bir usta günde 200 koyun kırkabiliyor.

SİVAS - Sivas'ta yaz aylarının gelmesiyle başlayan koyun kırkımı 6 buçuk liraya yapılıyor, 1 buçuk dakika süren kırkım ile bir usta günde 200 koyun kırkabiliyor.

Küçükbaş hayvancılık üretiminde önemli bir yere sahip olan Sivas'ta havaların ısınmasıyla koyun kırkımı başladı. Sürü sahipleri, koyunlarını sıcaktan etkilenmemeleri ve temizlenmeleri için her yıl havalar ısınmadan kırktırıyor. Geçmişte olduğu kadar rağbet olmasa da koyun yününün satışını da yapan vatandaşlar, yünün kilogramını 2 buçuk liradan satarak ek gelir elde ediyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerini gezerek kırkım yapan ustalar ise kırkım sezonunun açılmasıyla yoğun günler yaşıyor. Kırkım ustaları bir günde 200 koyuna kadar koyunun kırkımı yapabilirken koyunun tanesini 6 buçuk liraya kırkıyor. Yaklaşık 1 buçuk dakikada bir koyunu kırkabilen ustalar, günlük Bin Liranın üzerinde gelir elde ediyor.

"Bir koyunun kırkımı 6 buçuk lira, bir günde bir kişi 200 koyun kırkar"

11 yıldır koyun kırkımı yaptığını belirten Mehmet Alıcı, bir koyunun yaklaşık 1 buçuk dakikada kırkıldığını belirterek "Vatandaşların zor günlerinde yanlarında oluyoruz ve koyun kırkımı yapıyoruz. Geliyoruz, işlerini hallediyoruz. Bir koyunu kırkmak 1- 1 buçuk dakika arasında değişiyor. 2 dakikayı bulmuyor. Temiz koyun olursa daha güzel oluyor. Kırkım işini 11 yıldır yapıyoruz. İşimiz çok zor, sıcaklık ve bel ağrısı yapıyor. Koyun insanoğlu gibi saç gibi düşünmek gerek. Saçı kestirmezsen rahatsız olursun, bu koyunun eti ve sağlığı bu kırkım üzerine. Kırkımı yapıldı mı, temizliği yapılmıştır demek ki. Haziran aylarında kırkım yapıyoruz, yaza hazırlık yapıyoruz yani. Kırkımın ardından bu koyunlar tertemiz olur, her türlü pisliğini atar. Bir koyunun kırkımı 6 buçuk lira. Bir günde bir kişi 200 koyun kırkar, 3 kişi 600 koyun kırkar" dedi.

Ulaş ilçesine bağlı Gürpınar köyünde hayvancılık ile uğraşan Mehmet Karataş, çoban bulma konusunda sorun yaşadıklarını belirterek" Ben hayvancılıkla uğraşıyorum, şuanda kırkım yapılıyor. Koyunlarımız temizleniyor. Havaların sıcak olduğu için hayvanların ihtiyacı var. Hayvancılık yapıyoruz ama çok çile çekiyoruz. Çoban bulmakta çok sıkıntı çekiyoruz, bu konuda Devletimizden destek bekliyoruz. Çoban bulamıyoruz, Afganlıları çalıştırıyoruz ama onlarda 5-10 lira için buradan kaçıp başka yere gidiyor. Afganlı çobanlara 2 Bin 500- 3 Bin Lira veriyoruz. Bizim yerli çobanlara güç yetmiyor 5-6 Bin Liradan bahsediyorlar. Boş geziyorlar yine bu işi yapmıyorlar. Bu koyunculuk insanda hastalık, başladın mı bir ömür boyu bırakamıyorsun. Koyunlarımızı temizledik, biraz daha rahat etsinler diye. Üzerlerindeki keneleri, bitleri temizledik. Koyunları 6 buçuk liraya kırktırıyoruz ama bu maliyeti yün satarak karşılayamıyoruz. Yünü değerlendiren de yok, talepte yok. Köylerde düğünü olanlar alıyor, 2 buçuk liraya. Uşak'tan gelen battaniyeciler ise 1 liraya satın alıyor" dedi.

Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koyun kırkımı başladı... Ustası günde bin 300 TL'ye kadar kazanabiliyor - Son Dakika

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