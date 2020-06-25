Koyun kırkımı, ekonomiye katkı sağlıyor - Son Dakika

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricileri, hayvanlarının daha iyi gelişmesi için yılda bir veya iki kez yünlerini kırkıyor. Kırkılan yünler fabrikalara satılarak ekonomiye katkı sağlanıyor.

Eskil merkezde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanlar, hayvanlarını kırkmaya başladı. Daha önceleri el makasıyla yapılan kesim işlemi, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte makineyle yapılıyor. Küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Halil Vurgun, "Yaklaşık 25 yıldır hayvan üreticiliği yapıyorum. Normal kuzuları yılda bir kez, besileri ise yılda üç kez kırkım yapıyoruz. Kırkım sayesinde hayvanlar daha iyi gelişiyor. Hayvandan daha iyi randıman alıyoruz. Ayrıca elde edilen yünler ise fabrikalara kilosunu 2 liraya satarak ekonomiye katkı sağlıyoruz" dedi.