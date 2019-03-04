Son Dakika Haberleri: Koyun Koyuna İşkence

Koyun Koyuna İşkence

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletin arka kısmına yüklenen koyunun burnunun metrelerce yere sürtülmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koyun Koyuna İşkence, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletin arka kısmına yüklenen koyunun burnunun metrelerce yere sürtülmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siverek Hayvan Pazarı'ndan aldığı koyunu motosikletin arka kısmına yükleyen kimliği belirsiz bir kişi, koyunun metrelerce yere sürten burnuna aldırış etmeden yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların tepkisine yol açan hareket, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntülerde hızla yol alan motosikletten başının sarktığı görülen koyunun, ağız ve burun kısmı yere sürterek yerden duman kalktığı görülüyor. Kısa süreli çekilen video sonrasında, yürekleri dağlayan koyunun yolculuğunun nereye kadar sürdüğü bilinmiyor - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:25 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa
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