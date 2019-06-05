Köyün kuruluşundan itibaren ölenlerin resimlerini sergiliyor
16 dakika önce
Köyün kuruluşundan itibaren ölenlerin resimlerini sergiliyor Köyde yaşayanlar hiç fotoğrafını görmedikleri dedelerini bu sergide görüyorBURSA - Bursa'da berber, 1920 yılından beri köyde vefat eden kişilerin fotoğraflarını panoda sergiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
Köyün kuruluşundan itibaren ölenlerin resimlerini sergiliyor
Köyde yaşayanlar hiç fotoğrafını görmedikleri dedelerini bu sergide görüyor
BURSA - Bursa'da berber, 1920 yılından beri köyde vefat eden kişilerin fotoğraflarını panoda sergiliyor.
Mübadele muhacirlerinin yaşadığı Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye köyünde berberlik yapan Hayri Aydın, köyde ilk ölen kişiden bugüne kadar vefat edenlerin fotoğraflarını köy konağında sergiliyor. Uzun uğraşlar sonucu bulduğu fotoğrafları gören yakınları, duygu dolu anlar yaşıyor.
Köylerinin eski bir Rum köyü olduğunu ifade eden Hayri Aydın, "Köyümüzde 1920 yılında gelen mübadele göçmenleri yaşıyor. Benim 40 yıllık bir hayalim vardı. Köydeki ölen herkesin resimlerini bulup açtığım panoda sergilemek. Köydeki herkesi tek tek dolaşıp uzun uğraşlar sonucu ilk ölenden bugüne vefat edenlerin fotoğraflarını buldum. Burada dedelerinin ilk defa resimlerini gören torunları duygulanıyor. Bu uygulamayı ölene kadar devam ettireceğim" dedi.
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