Koyun otlatan çoban uçuruma düştü - Son Dakika

Koyun otlatan çoban uçuruma düştü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada uçuruma yuvarlanan çoban, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada uçuruma yuvarlanan çoban, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, bugün 13.30 sıralarında Kavaklıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Koyunlarını otlatan Mahmut Alkan bir anlık dalgınlık sonucu dengesini kaybederek 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık 112, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, bölgenin çok dik ve sarp olması nedeniyle Mahmut Alkan'ı yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı çoban Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken belinde ve bacaklarında kırıklar olduğu tespit edildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

- Alaşehir - Alaşehir

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