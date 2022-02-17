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Koyun otlatırken domuzun saldırısına uğradı - Son Dakika

Koyun otlatırken domuzun saldırısına uğradı

17.02.2022 17:03
Koyun otlatırken domuzun saldırısına uğradı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Küçük Yeni mahallesinde küçük hayvan yetiştiriciliği yapan Abdullah Alcan Selimiye Barajı kenarında koyunlarını otlatırken av köpeklerinden kaçan domuzun saldırısına uğradı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Küçük Yeni mahallesinde küçük hayvan yetiştiriciliği yapan Abdullah Alcan Selimiye Barajı kenarında koyunlarını otlatırken av köpeklerinden kaçan domuzun saldırısına uğradı. Domuzun saldırısı sonrasında Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Alcan'ın bacağına 55 dikiş atıldı.

Koyunlarını otlatırken domuzun saldırısına uğrayarak yaralanan Abdullah Alcan köpekleri sayesinde hayatta kaldığını ifade etti. Köpekleri olmasaydı domuzun kendisini öldürebileceğini ifade eden Alcan olay anında çok korktuğunu dile getirdi.

"Köpeklerim olmasaydı ölecektim"

Selimiye Barajı kenarında koyunlarını otlatırken domuzun saldırısına uğraşan Abdullah Alcan olay anını şu şekilde anlattı:

"İki köpek karşıdan domuzu kovalıyordu. Ben de Selimiye Barajı boyunda koyun otlatıyordum. Domuz oradan geçerken benim de iki köpeğim var onlarla karşılaşınca bana çarptı ve beni hastanelik etti. Köpeklerim olmasaydı domuz beni öldürecekti. O an orada koyunlarımı bıraktım telefonlar çekmediği için yola düşerek yakınlardaki köyden yardım istedim. Yakın köyden minibüs gelerek beni Atatürk Şehir Hastanesi'ne getirdiler. Acil serviste hemen müdahale ettiler ve bacağıma 50-55 dikiş atıldı. Domuzun bana saldırması anında köpekler olmasaydı kendimi öldü saymıştım". - BALIKESİR

Koyun otlatırken domuzun saldırısına uğradı
Koyun otlatırken domuzun saldırısına uğradı
Koyun otlatırken domuzun saldırısına uğradı

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Mustafa Kemal Atatürk, Şehir Hastanesi, Balıkesir, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koyun otlatırken domuzun saldırısına uğradı - Son Dakika


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