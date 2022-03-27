Koyun otlatırken gölete düşen çocuk boğularak öldü - Son Dakika
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Koyun otlatırken gölete düşen çocuk boğularak öldü

27.03.2022 17:59
Koyun otlatırken gölete düşen çocuk boğularak öldü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde merada koyunlarını otlatan 10 yaşındaki çocuk gölete düşerek hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde merada koyunlarını otlatan 10 yaşındaki çocuk gölete düşerek hayatını kaybetti.

Bigadiç'in kırsal Davutlar Mahallesi'nde meydana olayda kuzeniyle merada hayvanlarını otlatan 10 yaşındaki Emir E. ayağının kayması sonucu gölete düşerek boğularak hayatını kaybetti. Kuzeninin kırsal mahallede yaşayan vatandaşlara haber vermesi sonucu çocuğun cansız bedeni göletten çıkartıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturmaya başladı. - BALIKESİR

Koyun otlatırken gölete düşen çocuk boğularak öldü

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Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koyun otlatırken gölete düşen çocuk boğularak öldü - Son Dakika


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