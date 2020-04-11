Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı - Son Dakika
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Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı

7 saat önce

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için koyunlarını otlatırken şiir yazdı.

Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, System.String[]

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için koyunlarını otlatırken şiir yazdı.


Yazdığı şiirle Kırşehir'de, sosyal medya hesaplarında paylaşım rekorları kıran Battal, gece uykusuz kalan ve zor şartlarda çalışan Sağlık Bakanı için şiir yazdığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca'nın samimimi duygularına inandığını belirten ve yazdığı şiire "Fahrettin ağabey" adını koyduğunu ifade eden Battal, "Bakan, gerçekten yürekten konuşuyor. Bunu takdir etmek lazım. Bende kendimce yapılması gerekeni yaptım. Sabah 7'de koyunlarımı otlatmak için dağa gidiyorum. Akşam ise haber saatinde geliyorum. Adı belli olmayan bir bela ile uğraşıyor. Haberleri merak ederek bakıyorum" dedi.


Hükümetin covid-19 salgınına gösterdiği çabayı desteklediğini söyleyen Battal, "Sağlık Bakanımızın çağrılarına insanlar uyarsa iyi olur. Ben köyde tek başıma geziyorum. Maskemi takıyorum ve anlatılan kurallara uyuyorum. Bakanın gösterdiği emeğe insanlarda duyarlı olsunlar ve destek sunsunlar. Bakanımız 'Dışarı çıkmayın' dedikçe insanlar uymuyor. İnsanların canı bakanın sırtında insanlarda bakana destek olsunlar" diye konuştu.


Aydın Battal, "Köyde hayvan otlatıyorum. Eğitim almadım. İlk okul 5. sınıfa kadar okudum ama her sınıfa ise 3'er 4'er ay gittim. Kar yağınca okula gittim güneş açınca ise sığır gütmeye gittim. Bilirim ki, sağlıkla siyasetin işi olmamalı sağlık insanların yalaması için gerekli. Bazıları ise siyasete çekmeye çalışıyor. Onlarda cahil kafamla bana yanlış geliyor" diye konuştu.


Köyün eski muhtarı Battal Batır, Aydın Battal'ın köyde hayvanları otlatırken şiir yazdığını ve yaşadıklarını hayvanları otlatırken aktardığını söyledi. Köylüsü Bayram Batır ise daima Aydın Battal'ın doğruları söylediğini siyaset yapmadan eleştiride bulunduğunu belirtti.


Battal'ın Bakan Koca'ya yazdığı şiir ise şöyle:


"Son yıllarda adam gibi adam, Allah razı olsun Fahrettin ağabey


Bizi geçti diye korkmayın babam Allah razı olsun Fahrettin ağabey


Tüm dünyanın koronası gelse de, Sağlık Bakanımın eli yelse de


Sıkıştırır döver onu köşe de biz sana güvendik Fahrettin ağabey


Yakın olsan ben silerim terini, bir Muhsin'in bir de senin unutamam yerini


Korkmayacağım çekmeyeceğim dilimi, Allah razı olsun Fahrettin ağabey


O, kanlı gözlerin hakkı ödenmez. Bazı gerzek bu hakları bilemez.


Taraf tutar dürüst adam diyemez. Allah razı olsun Fahrettin ağabey


Her çalışan değil bir çalışana böyle diyorum diye kızmayın bana


Her şey ortada yalan mı amma, Sende hakkını helal et Fahrettin ağabey


Dört gözle bekliyorum haber saatini, benim gönlümde yerin dağ gibi


En başta hak ediyorsun primi helal hoş olsun Fahrettin ağabey


Bizi düşünüyor ölmeyin diye, Bazıları anlamıyor bilmiyorum niye


Zorunlu olmadıkça çıkmayın diye bas bas bağırıyor Fahrettin ağabey


Soru soruyor muhabirler anlıyordur işi bilenler, Hayata vesikalık diyenlere portreyi göster Fahrettin ağabey


Keşke o 600 seni örnek alsalar, kulakları duysa da beni duysalar.


Şu günlerde bari dövüşmeseler, bir ilaçta onlara Fahrettin ağabey


Sağcı-solcu diye dava gütmedi Allah razı olsun Fahrettin ağabey." - KIRŞEHİR

Kırşehir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:49 Kaynak: İHA

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