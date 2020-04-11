Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika

Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu

26 dakika önce

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için koyunlarını otlatırken şiir yazdı. Battal, yazdığı şiirle sosyal medyada paylaşım rekoruna gidiyor.

Yazdığı şiirle Kırşehir'de, sosyal medya hesaplarında paylaşım rekorları kıran Battal, gece uykusuz kalan ve zor şartlarda çalışan Sağlık Bakanı için şiir yazdığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca'nın samimimi duygularına inandığını belirten ve yazdığı şiire "Fahrettin ağbi" adını koyduğunu ifade eden Battal, "Bakan, gerçekten yürekten konuşuyor. Bunu takdir etmek lazım. Bende kendimce yapılması gerekeni yaptım. Sabah 7'de koyunlarımı otlatmak için dağa gidiyorum. Akşam ise haber saatinde geliyorum. Adı belli olmayan bir bela ile uğraşıyor. Haberleri merak ederek bakıyorum" dedi.

"BAKANIN GÖSTERDİĞİ EMEĞE İNSANLAR DUYARLI OLSUN"

Hükümetin covid-19 salgınına gösterdiği çabayı desteklediğini söyleyen Battal, "Sağlık Bakanımızın çağrılarına insanlar uyarsa iyi olur. Ben köyde tek başıma geziyorum. Maskemi takıyorum ve anlatılan kurallara uyuyorum. Bakanın gösterdiği emeğe insanlarda duyarlı olsunlar ve destek sunsunlar. Bakanımız 'Dışarı çıkmayın' dedikçe insanlar uymuyor. İnsanların canı bakanın sırtında insanlarda bakana destek olsunlar" diye konuştu.

ŞİİRİ HAYVANLARI OTLATIRKEN YAZDI

Aydın Battal, "Köyde hayvan otlatıyorum. Eğitim almadım. İlk okul 5. sınıfa kadar okudum ama her sınıfa ise 3'er 4'er ay gittim. Kar yağınca okula gittim güneş açınca ise sığır gütmeye gittim. Bilirim ki, sağlıkla siyasetin işi olmamalı sağlık insanların yalaması için gerekli. Bazıları ise siyasete çekmeye çalışıyor. Onlarda cahil kafamla bana yanlış geliyor" diye konuştu.

Köyün eski muhtarı Battal Batır, Aydın Battal'ın köyde hayvanları otlatırken şiir yazdığını ve yaşadıklarını hayvanları otlatırken aktardığını söyledi. Köylüsü Bayram Batır ise daima Aydın Battal'ın doğruları söylediğini siyaset yapmadan eleştiride bulunduğunu belirtti.

İŞTE ÇOBANIN YAZDIĞI ŞİİR

Battal'ın bakan Koca'ya yazdığı şiir ise şöyle; "Son yıllarda adam gibi adam, Allah razı olsun Fahrettin ağabey, Bizi geçti diye korkmayın babam Allah razı olsun Fahrettin agabey, Tüm dünyanın koronası gelse de, Sağlık Bakanımın eli yelse de, Sıkıştırır döver onu köşe de biz sana güvendik Fahrettin ağabey, Yakın olsan ben silerim terini, bir Muhsin'in bir de senin unutamam yerini, Korkmayacağım çekmeyeceğim dilimi, Allah razı olsun Fahrettin ağbi, O, kanlı gözlerin hakkı ödenmez. Bazı gerzek bu hakları bilemez. Taraf tutar dürüst adam diyemez. Allah razı olsun Fahrettin ağabey, Her çalışan değil bir çalışana böyle diyorum diye kızmayın bana her şey ortada yalan mı amma, Sende hakkını helal et, Fahrettin ağabey, Dört gözle bekliyorum haber saatini, benim gönlümde yerin dağ gibi, En başta hak ediyorsun primi helal hoş olsun Fahrettin ağbi, Bizi düşünüyor ölmeyin diye, Bazıları anlamıyor bilmiyorum niye, Zorunlu olmadıkça çıkmayın diye bas bas bağırıyor Fahrettin ağbi, Soru soruyor muhabirler anlıyordur işi bilenler, Hayata vesikalık diyenlere portreyi göster Fahrettin ağbi, Keşke o 600 seni örnek alsalar, kulakları duysa da beni duysalar.

Şu günlerde bari dövüşmeseler, bi ilaçta onlara Fahrettin ağbi, Sağcı-solcu diye dava gütmedi Allah razı olsun Fahrettin abi.

Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Aydın, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:08 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

WhatsApp gruplarındaki yazışmaların takip edileceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın         
21:57
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
21:41
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi         
21:23
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi         
20:50
İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi         
20:32
Başkan Döğücü, koronadan ölen eczacıyla ilgili skandaldan sosyal medya editörünü sorumlu tuttu Başkan Döğücü, koronadan ölen eczacıyla ilgili skandaldan sosyal medya editörünü sorumlu tuttu         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi         
19:53
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu         
19:33
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü         
19:23
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı         
18:59
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı         
18:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz         
18:34
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir         
18:23
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı         
18:21
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim         
18:04
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı         
17:52
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi         
17:46
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı         
17:41
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı         
17:40
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi         
17:34
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı         
17:30
Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı         
17:26
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim         
17:17
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da         
17:16
Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu         
17:03
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı         
16:56
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi         
16:54
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı         
16:51
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 22:35:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]