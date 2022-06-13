Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Aşağı Erenkavak köyü Kızılin mevkisinde meydana geldi. 1'i 8 aylık bebek olmak üzere 5 çocuk annesi Şehrivani Canıvar, eşi Fatih Canıvar ve bir çocuğuyla birlikte koyun otlattıkları sırada dere yatağındaki arı kovanını fark etti. Kovanla ilgilendikleri sırada yağış sonrası oluşan sel suları dere yatağını bastı. Durumu fark eden Fatih Canıvar, yanındaki çocuğunu kolundan tutup kurtarmak isterken, eşi Şehrivani Canıvar sel sularına kapılarak akıntıyla birlikte gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

Karaman, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Koyun otlatırken sele kapılarak ölen Şehrivani, toprağa verildi - Son Dakika

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