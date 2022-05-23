(OSMANİYE Koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı - Son Dakika
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(OSMANİYE Koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı

23.05.2022 20:00

(OSMANİYE Koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandıOSMANİYE Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı.

(OSMANİYE Koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı

OSMANİYE Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı.

Olay, Düziçi ilçesi Gümüş köyü Abacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, mahallede koyun otlatmaya çıkan Kadir Sümbül'ün üzerine yıldırım düştü. Ağabeyinin yere yığıldığını fark eden Ali Sümbül, vakit kaybetmeden kendisine ait otomobille Kadir Sümbül'ü hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Köy yolunda 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibata geçen ağabey, durumu anlatarak yardım istedi. Bunun üzerine Ali Sümbül'ü sağlık ekipleri yolda karşıladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Kadir Sümbül, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(OSMANİYE Koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı
(OSMANİYE Koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı
(OSMANİYE Koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı
(OSMANİYE Koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı
(OSMANİYE Koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı
(OSMANİYE Koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa (OSMANİYE Koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı - Son Dakika


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