Son Dakika Haberleri: Koyun Otlatma Cinayeti - Şüphelinin Evinin Etrafında Güvenlik Önlemi Sürüyor

Koyun Otlatma Cinayeti - Şüphelinin Evinin Etrafında Güvenlik Önlemi Sürüyor

43 dakika önce

Karaman'da koyun otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla adliyeye çıkarılan Bekir K. tutuklandı.

Karaman'da koyun otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla adliyeye çıkarılan Bekir K. tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı Bekir K, Karaman Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Bu sırada gazetecilere, "Namus davası. Eşimin yanında bana hakaret ve küfür etti. Zaten 2 senedir beni tehdit ediyordu. Pişmanım." diyen Bekir K., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahallede güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, şüphelinin evinin etrafında olası saldırılara karşı nöbet tutuyor. Jandarmaya TOMA'lı bir polis ekibi de eşlik ediyor.

Esentepe Mahallesi'nde, dün koyun otlatma meselesinden Bekir K. ile Mikail Dural (30) tartışmaya başlamıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, av tüfeğiyle yaralanan Dural olay yerinde hayatını kaybetmişti. Dural'ın yakınları, Bekir K'nin evini taşlayıp zarar vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:22 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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