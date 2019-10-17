Son Dakika Haberleri: Koyun otlatma kavgası: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

Koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

1 saat önce

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde çobanlar ile tarla sahipleri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde çobanlar ile tarla sahipleri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Bekarlar köyü yakınlarındaki tarlalarında patates toplayan Hikmet G, Sami K, Muhammet Sayit K, Ali K, Deniz K. ile çobanlar Bayram Ü, Hasan Ü. ve Cenay G. arasında koyun otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini taş, sopa ve demir çubuklarla yaraladı. Yaralanan 8 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gülağaç Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı.

Koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

Bekarlar, Aksaray, Gülağaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:21 Kaynak: AA
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