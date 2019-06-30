Koyun otlatmaya giden şahıs öldürüldü
53 dakika önce
Van'ın Çatak ilçesinde izne ayrılan çobanın yerine koyunları otlatan şahıs vurularak öldürüldü.
Van
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:19 Kaynak: İHA
'ın Çatak
ilçesinde izne ayrılan çobanın yerine koyunları otlatan şahıs vurularak öldürüldü.
Alınan bilgilere göre olay, bugün ilçenin Andiçen mezrası kırsalında meydana geldi. 2 günlük izne ayrılan çobanın yerine koyunları otlatan C.L., kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla vuruldu. C.L. olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN
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