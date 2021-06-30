Koyun otlatmaya giden yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika

Samsun'da koyun otlatmaya giden yaşlı adam ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Karacalar Mahallesi'nin ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Bahar (80) koyun otlatmaya gitti. Akşam olunca koyunları alan oğlu Mevlüt Bahar babasının eve gelmediğini fark edince aramaya çıktı. Murat Bahar koyun otlattığı ormanlık alanın yakınında oğlu tarafından ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Murat Bahar'ın kafasında kan izine rastlandı. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Bahar'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN