Koyun otlattıkları dağları badem bahçesine çevirdiler - Son Dakika

Koyun otlattıkları dağları badem bahçesine çevirdiler

Koyun otlattıkları dağları badem bahçesine çevirdiler Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde girişimci aile, 1400 rakımdaki dağlık araziyi, badem bahçesine çevirerek hem ekonomiye kazandırdı hem de yöre çiftçisine örnek oldu Belediye Başkanı Ergü: "Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

Koyun otlattıkları dağları badem bahçesine çevirdiler

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde girişimci aile, 1400 rakımdaki dağlık araziyi, badem bahçesine çevirerek hem ekonomiye kazandırdı hem de yöre çiftçisine örnek oldu

Belediye Başkanı Ergü: "Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Baktılar bağ oldu"

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir aile 1400 rakımda koyun otlattıkları dağlık araziyi, badem bahçesine çevirerek hem ekonomiye kazandırdı hem de yöre çiftçisine örnek oldu.

İlçeye bağlı Fatmapınar Mahallesi Cürükkale mevkisinde yıllardır hayvancılık için kullanılan 140 dönüm alan girişimci Önder ailesi tarafından badem bahçesine dönüştürüldü.

Kilosu bahçede 18 ile 30 TL arasında satılan bademler ilçede birçok çiftçiye de örnek oldu. İlçede şimdi 7 bin dönüm arazide badem üretiliyor.

Dağ başındaki topraklarında eşi Kamuran Önder'in girişimi ile bu işe girdiğini aktaran Meryem Önder bademler çiçek açana kadar hayaller kurmadığını söyledi.

"Eşime dağdan bahçe olur mu dedim"

Eşiyle birlikte dağdan bağ yaptıklarını aktaran Meryem Önder, "Eşimle birlikte başardık. Belediye başkanımız suyu almada kuyu açmamızda çok yardımcı oldu. Bugünlere gelmeyi eşimle birlikte başardık. İlk başarı bizimdi. Eşim ilk düşüncesini söylediğinde 'Kamuran yapmayalım biz burada koyun güdüyorduk, dağdan hiç bahçe olur mu' dedim. Yaptık ve her karış toprağın verimini gördük çok mutluyuz" dedi.

Ziraat Mühendisi Kamuran Önder, 140 dönüm araziye badem ağaçlarını diktiklerini belirterek, "Eşim çiçekleri görünce çok beğendi ikinci üçüncü sene derken 12 yıl oldu. Önceden sulama sitemi yoktu 1 haftada suluyordum. Şimdi damla sulama kullanıyorum 2 saate suluyorum ve teknolojiyi kullanıyorum. Benim buradan köy çocuklarına bir nasihatim var. Köyde yaşamak gerek hayvansa hayvancılık meyve ise meyvecilik yapsın şehre gitmesin şehir kurtuluş değil. Herkes ilçe tarıma gitsin bu toprakta ne yapılır desin zorlasın. Ama köyünü bırakıp şehre gitmesin. Biraz fazla çalışın" diye konuştu.

"Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur"

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü de badem hasadında yaptığı açıklamada, ilçe genelinde bereketli topraklar olduğunu belirterek gençlere köylerinde kalmayı önerdi. Ergü, "'Dağda bahçemi olur?' Anadolu'nun her toprağında Allah her bölgenin kendine özgü yetişen ürün vermiş. Meryem Hanım ve Kamuran Bey bakmışlar büyük emek vermişler. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Bakmışlar bağ olmuş. Badem bahçesi geniş bir arazide olmuş. Çok da güzel, Cenabı Allah gönüllerine göre vermiş bereketli olmuş. Anadolu insanı besler. Lütfen köyünüzde kalın. Yeter ki çalışıp alın teri olsun. Şehirde asgari ücretle egzoz kokusu çekmeyin. Gelin burada badem yiyin fasulye pişirin köyünüzde üretim yapın. Tufanbeyli'de yaklaşık 7 bin dönüm arazide badem hasadı yapılmakta" dedi.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ise yatırımcının dikkatini Tufanbeyli arazilerine çekerek, "Burada yaklaşık 7 bin dönüm arazide badem üretiliyor. Verim de gelir de çok güzel. Tebrik ediyoruz ailemizi. Buraya örnek oldular. Fasulye hası dışında badem hası yapıyoruz. Bu bademi gören herkes buraya badem yatırımı yapmak ister getirisi yüksek ve bereketli. Biz de yatırımcının dikkatini bölgeye çekmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Koyun otlattıkları dağları badem bahçesine çevirdiler
Koyun otlattıkları dağları badem bahçesine çevirdiler
Koyun otlattıkları dağları badem bahçesine çevirdiler
Koyun otlattıkları dağları badem bahçesine çevirdiler
Koyun otlattıkları dağları badem bahçesine çevirdiler
Koyun otlattıkları dağları badem bahçesine çevirdiler
Koyun otlattıkları dağları badem bahçesine çevirdiler
Koyun otlattıkları dağları badem bahçesine çevirdiler
Koyun otlattıkları dağları badem bahçesine çevirdiler
Koyun otlattıkları dağları badem bahçesine çevirdiler

Türk Lirası, Tufanbeyli, Meryem, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koyun otlattıkları dağları badem bahçesine çevirdiler - Son Dakika Ekonomi

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